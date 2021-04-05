Пензенцы раскритиковали тротуар в лужах на улице Мира

05.04.2021 | 19:53

По сугробам лезут даже пенсионеры с палочками, а все чтобы не намочить ноги. Ведь на тротуаре на улице Мира, который ведет от поворота на Ласточкины горы, сплошные лужи. Снег и лед по краям создает условия, когда воде уходить просто некуда.

«Плохо, тяжело, ветер чуть не сдул. Это весна такая, очень много снега», - отметила пенсионерка.

Мочить ноги не хочется, но чтобы избежать этого, нужно обладать навыками эквилибриста. А они есть далеко не у каждого. Особенно сложно пожилым. В их случае самое простое, но не самое дешевое решение - приобретение резиновых сапог.

«Отвратительные тротуары! Вообще ходить нельзя», - пожаловалась женщина.

Проблему можно решить с помощью лома, если пробить в сугробах канавки для стока воды. Тогда лужи постепенно будут уходить с тротуара.