Из жизни

Пензенцы раскритиковали тротуар в лужах на улице Мира

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По сугробам лезут даже пенсионеры с палочками, а все чтобы не намочить ноги. Ведь на тротуаре на улице Мира, который ведет от поворота на Ласточкины горы, сплошные лужи. Снег и лед по краям создает условия, когда воде уходить просто некуда.

«Плохо, тяжело, ветер чуть не сдул. Это весна такая, очень много снега», - отметила пенсионерка.

Мочить ноги не хочется, но чтобы избежать этого, нужно обладать навыками эквилибриста. А они есть далеко не у каждого. Особенно сложно пожилым. В их случае самое простое, но не самое дешевое решение - приобретение резиновых сапог.

«Отвратительные тротуары! Вообще ходить нельзя», - пожаловалась женщина.

Проблему можно решить с помощью лома, если пробить в сугробах канавки для стока воды. Тогда лужи постепенно будут уходить с тротуара.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

ничего, народ! Скоро вам Лузгин самокаты припаркует: будете на них через лужи с ветерком рассекать

Гость||

Вы сами просили Иоана установить по всему городу,его золотые бордюры.Что сейчас вам не так?Вы что не знали,что бордюр 30 см,а толщина асфальта в лучшем случае 5!Ну вы же саами просили,чтобы бордюры были выше тротуара хотя бы на 15-20. см.

Гость||

Гость писал(a):

вы же саами просили,чтобы бордюры были выше тротуара хотя бы на 15-20. см.
Инвалиды такого не просили. Даже 3 см уже проблема для коляски.

Имя: Гость
Комментарий:

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