Из жизни

Посреди проезжей части ул. Маркина появился памятник бездорожью

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Нечто похожее на вигвам материализовалось на улице Маркина. Материал - шифер в листах и осколках. Сооружение стоит посреди дороги.

Гора появилась после выхода в эфир сюжета «Службы 11» о разбитой дороге. Проезжая часть ведет к двум гаражным комплексам. Отрезок пути члены кооператива отремонтировали за свой счет, а полосу от контейнерной площадки до Калинина материально не осилили.

«У нас здесь единственный выходи к гаражам, мы мучаемся 10 лет. Теплотрасса проваливается. Я возил на «Жигулях» кирпич, все тонет», - рассказывал местный житель.

Участок на Маркина не включен в городские программы по ремонту дорог. Те, кто сильно расстроился из-за разбитого пути, пошли на крайние меры. Очевидцы успели снять, как к самой большой яме подъехал КамАЗ и водитель ссыпал из кузова листы шифера. Они расположились аккуратной кучкой.

«Смеются над людьми просто - шифером дорогу такую крыть! Хоть бы кирпича, что ли, привезли», - отметил молодой человек.

Как собирались поступить с этой грудой инициаторы подвоза шифера - застилать листами, разбивать их и засыпать осколками ямы, - неизвестно. Подобие вигвама посреди проезжей части пока похоже только на памятник бездорожью.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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А как мусоровоз подъедет к мусорному контейнеру?

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