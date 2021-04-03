Посреди проезжей части ул. Маркина появился памятник бездорожью

03.04.2021 | 20:30

Нечто похожее на вигвам материализовалось на улице Маркина. Материал - шифер в листах и осколках. Сооружение стоит посреди дороги.

Гора появилась после выхода в эфир сюжета «Службы 11» о разбитой дороге. Проезжая часть ведет к двум гаражным комплексам. Отрезок пути члены кооператива отремонтировали за свой счет, а полосу от контейнерной площадки до Калинина материально не осилили.

«У нас здесь единственный выходи к гаражам, мы мучаемся 10 лет. Теплотрасса проваливается. Я возил на «Жигулях» кирпич, все тонет», - рассказывал местный житель.

Участок на Маркина не включен в городские программы по ремонту дорог. Те, кто сильно расстроился из-за разбитого пути, пошли на крайние меры. Очевидцы успели снять, как к самой большой яме подъехал КамАЗ и водитель ссыпал из кузова листы шифера. Они расположились аккуратной кучкой.

«Смеются над людьми просто - шифером дорогу такую крыть! Хоть бы кирпича, что ли, привезли», - отметил молодой человек.

Как собирались поступить с этой грудой инициаторы подвоза шифера - застилать листами, разбивать их и засыпать осколками ямы, - неизвестно. Подобие вигвама посреди проезжей части пока похоже только на памятник бездорожью.