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Из жизни

В Пензе коммунальщики выгнали пешеходов на проезжую часть

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Пензенские коммунальщики предупреждают граждан об опасности. Для этого они оградили предположительную территорию падения осадков.

Только вот работников нигде нет. Видимо, они решили: чем лезть наверх и очищать крышу, проще не допустить прохожих в зону поражения или хотя бы снять с себя ответственность. Горожане на улице Циолковского, 2, сами виноваты, что полезли куда не следует. И люди натыкаются на препятствие, сворачивают на дорогу, рискуя не меньше.

«Очень хорошо делают! Загородили, а где идти? По дороге. Надо было загородить на время, и чтобы люди работали. Тогда было бы понятно», - отметила горожанка.

Не все обходят отмеченную ленточками территорию.

«Там решетки стоят на каждом доме», - заявила пенсионерка.

На Циолковского, 2, сдерживающих снег ограждений на крыше нет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Стабильность, безопасность и развитие продолжают процветать. Проще оградить все опасные участки лентой и выгнать на месячник по благоустройству бюджетников, чем реально решать проблемы ЖКХ в Пензе. Следственный комитет, обратите свое пристальное внимание на мэра, пора уже!

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