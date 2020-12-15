На Онежской тротуар вдоль школы стал опасен для пешеходов

15.12.2020 | 20:46

«Скользко немножко. Посыпают, а сейчас не посыпали, забыли. С удовольствием хожу - как на коньках, мне нравится», - рассказала пензячка.

С чувством юмора у горожанки все в порядке, чего не скажешь про других прохожих на улице Онежской. Идти по тротуару, расположенному напротив школы № 63, крайне тяжело и опасно. Кто-то выбирает обочину, хотя снег на ней настолько утоптан и отполирован ногами, что не очень-то она и спасает. Другие стараются держаться за забор.

«Там посыпали, здесь - не видел», - отметил мужчина.

«Там» - это с левой стороны от школьных ворот. Данная часть тротуара разительно отличается от правой, а почему - непонятно. Казалось бы, прилегает к учебному заведению вся территория, но дворник ухаживает лишь за небольшим отрезком. А ведь тут ходит множество людей, начиная от детей и заканчивая пожилыми.

«Тяжело, падаем. Можно сказать, не ходим, а летаем здесь. Два дня как посыпали здесь, а до этого вообще не было. Очень плохо», - сообщили пенсионерка.

От частного случая к общим выводам движутся мысли женщин. Они поставили неудовлетворительную оценку сотрудникам ЖКХ.

«Не только здесь, около школы, а вообще в нашем микрорайоне не посыпают дороги нигде, хоть летай. Во дворах чуть следят, а здесь нет», - пояснили прохожие.

Основываясь на своих наблюдениях, пенсионерки говорят: зачастую школьники из средних и старших классов пытаются сократить путь, перепрыгивая забор. Люди в возрасте так делать не могут, так что теперь, вместо того чтобы пройти через территорию школы по короткому пути, идут в обход - по длинному и скользкому.