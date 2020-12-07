Пензячка пожаловалась на бардак в общежитии на Ульяновской улице

Оценить недавно приобретенное жилье Наталья смогла, только когда начала делать ремонт в комнате. Она присмотрелась к тому, что творится в многоэтажке, и удивилась. Чужие туда вряд ли заходят. Значит, мусорят свои, сделала вывод женщина, которая привыкла к порядку. И прежние владельцы квадратных метров не предупредили.
«Показали, что все хорошо, нас устроила комната и ее планировка. Было все относительно чисто. Мы не знали, что будут такие проблемы, что трубы гнилые, все приведено в плачевное состояние», - рассказала Наталья.
Она думала, что коммунальщики помогут решить хотя бы некоторые проблемы. Но и это не вышло.
«Хотели найти управляющую компанию по квитанциям, ходили в нее. Отказали и в итоге исчезли как воздух», - пояснила пензячка.
На днях проходило собрание жителей, на котором якобы выбрали новую обслуживающую организацию. Но та, судя по мусору, еще не приступила к своим обязанностям. Удивляет и поведение соседей - они сушат на балконах белье и кидают туда же пакеты с отходами.
«Мне кажется, это человеческое отношение к себе, неуважение и нелюбовь к себе. Если бы человек себя любил, он так бы не делал.
Я думаю, что можно все донести до людей, если каждый будет биться, а не просто сидеть. Нужно собраться неравнодушными, тогда что-то поменяется», - отметила женщина.
Только долгий опыт съемок «Службы 11» показывает: в подобных общежитиях инициатива отдельных активистов сталкивается с упорным противодействием большинства.
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