Сетевое издание|18+|Понедельник|7 дек 2020|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Пензячка пожаловалась на бардак в общежитии на Ульяновской улице

Печать

Оценить недавно приобретенное жилье Наталья смогла, только когда начала делать ремонт в комнате. Она присмотрелась к тому, что творится в многоэтажке, и удивилась. Чужие туда вряд ли заходят. Значит, мусорят свои, сделала вывод женщина, которая привыкла к порядку. И прежние владельцы квадратных метров не предупредили.

«Показали, что все хорошо, нас устроила комната и ее планировка. Было все относительно чисто. Мы не знали, что будут такие проблемы, что трубы гнилые, все приведено в плачевное состояние», - рассказала Наталья.

Она думала, что коммунальщики помогут решить хотя бы некоторые проблемы. Но и это не вышло.

«Хотели найти управляющую компанию по квитанциям, ходили в нее. Отказали и в итоге исчезли как воздух», - пояснила пензячка.

На днях проходило собрание жителей, на котором якобы выбрали новую обслуживающую организацию. Но та, судя по мусору, еще не приступила к своим обязанностям. Удивляет и поведение соседей - они сушат на балконах белье и кидают туда же пакеты с отходами.

«Мне кажется, это человеческое отношение к себе, неуважение и нелюбовь к себе. Если бы человек себя любил, он так бы не делал.

Я думаю, что можно все донести до людей, если каждый будет биться, а не просто сидеть. Нужно собраться неравнодушными, тогда что-то поменяется», - отметила женщина.

Только долгий опыт съемок «Службы 11» показывает: в подобных общежитиях инициатива отдельных активистов сталкивается с упорным противодействием большинства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это скрепы

Гость||

Ну ты и попала... Не будешь с ними бухать,знать залётная вражина.

Гость||

Да,непростой район.Мадам не в курсе еще многих особенностей этой местности.

Гость||

«Показали, что все хорошо, нас устроила комната и ее планировка. Было все относительно чисто. Мы не знали, что будут такие проблемы, что трубы гнилые, все приведено в плачевное состояние», - рассказала Наталья.

Не обманешь не продашь

Гость||

Да похоже не глядя покупала, как можно не увидеть весь этот срачь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте