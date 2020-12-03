На Экспериментальной почти полгода лежат спиленные ветки

03.12.2020 | 20:58

Декабрю - июльский привет от сложенных на газоне веток. Напротив первого подъезда дома на Экспериментальной, 13, близ дороги свалены остатки поваленных деревьев. В этой же куче гниют августовские сучки. Активистки видели, как приезжали рабочие из «Горэлектросети» и освобождали провода. Полдерева обрубили, еще одну ветвистую часть оставили.

«Если бы не спилили, оно уже упало бы, но спилили половину. «Мы спилили свое», и все», - рассказала Надежда Ивановна.

«Из-за этих деревьев провода за лето обрывались во время ветра трижды. Один так и не повесили. Мы примотали, чтобы не наступить», - сообщила местная жительница Наталья Ивановна.

Половину сделали, половину бросили - и дерево полумертвое стоит, никому не нужное, и ветки срезанные пылятся на газоне у дороги, и провод оборванный вдоль ограды болтается.

Никак не удается найти ответственного, хотя уже почти полгода прошло.