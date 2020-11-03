На улице Ленина при ремонте коммуникаций изуродовали сушилку

03.11.2020 | 20:44

Как слон в посудной лавке потоптался - такое сравнение подобрали обитатели дома на Ленина, 12, при виде разгромленной сушилки. Во дворе ремонтировали трубы горячего водоснабжения, Техника свалила несколько стоек, помяла перекладины. Рабочие закончили свои дела, закопали траншею и уехали, не ответив на вопрос о восстановлении сушилки. А ею пользуется полдома.

«У меня балкона нет, вот и беспокоюсь. Что дома скомкать белье - а что выйти на веревочке расправить», - сравнила горожанка.

Она переживает из-за того, что выломанные опоры мгновенно утащат сборщики металла. Один из таких живет на Ленина, 12, и не брезгует общедомовым имуществом.

«Наш «любимый» бомж-поджигатель. Я ему запретила железку брать», - отметила Вера.

О данном гражданине уже рассказывала «Служба 11». Пару лет назад он едва не спалил весь дом, из-за него нежилыми стали две комнаты на общей кухне и квартира этажом ниже. Человек носит в свою нору все, что попадается на пути.

Вера боится, что он и выломанные опоры к себе перетащит, а то и (что скорее всего) сдаст в пункт приема металла.

Сушилка стоит на охранной зоне, где проходят коммуникации. В таких случаях специалисты сносят все, что мешает ремонту. Помочь тут может лишь управляющая компания - собственникам нужно отправить заявление ее руководителю.