Пензенцы пожаловались на опасное дерево на улице Чкалова

14.10.2020 | 21:01

Вот уже несколько лет жильцы дома № 51 на улице Чкалова стараются обходить стороной лестницу у второго подъезда. Состояние ступенек сносное, она опасности не представляет, но над головами людей нависла угроза. Старое дерево сильно наклонено, в любой момент может рухнуть.

«Буквально в метре ветки, того и гляди глаза выколют. Мы их ломаем», - пожаловалась местная жительница Ирина Викторовна.

Несколько лет назад около дома спилили аварийную сосну. Жители украсили оставшийся пенек. Тогда же местные обращались к рабочим с просьбой обратить внимание и на другую растительность.

«Диаметр дерева померили, но ничего не делали с ним», - пояснила женщина.

Дом многоквартирный, под аварийным деревом каждый день вынуждены пробегать десятки людей, надеясь, что сухой ствол не упадет на них.

«Здесь дети и мы все ходим», - рассказала Ирина Викторовна.

Двор на Чкалова, 51, ухожен. Жильцы самостоятельно приводят его в порядок. Но аварийное дерево портит общее впечатление и угрожает обитателям строения.