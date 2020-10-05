Детская площадка на ул. Антонова стала старой и неухоженной

05.10.2020 | 19:41

На первый взгляд детская площадка возле дома № 31 на улице Антонова кажется заброшенной. Такое впечатление создают старые, полусломанные элементы и заросшая травой территория. Подошедшая к игровой зоне женщина с ребенком рассказала, что в округе это единственное место, где можно погулять с детьми.

«Не устраивает горка - совсем маленькая, сломаны качели. Побольше нужно развлечений», - отметила Ирина.

Она живет в доме № 31 уже много лет, и за все время площадку ни разу не чинили. Максимум, что происходило, вспоминает женщина, - это установка одного элемента.

«Года два назад, качели», - пояснила Ирина.

Территория огромная, на ней могла бы уместиться большая игровая зона с множеством элементов. Установка новой площадки - удовольствие дорогостоящее, жильцы это понимают. Но хотя бы то, что уже есть у Антонова, 31, необходимо содержать в порядке, говорит Ирина.

«Тут страшновато, а вечером темновато. Фонарь не мешал бы», - пояснила горожанка.

В доме 330 квартир, детей в строении тоже предостаточно, но вот гулять им негде.