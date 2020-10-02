Жители многоэтажки на улице Мира задыхаются от запаха канализации

02.10.2020 | 20:44

Жильцы дома № 41 на улице Мира маски не снимают даже в своих квартирах. Коронавирусная инфекция здесь ни при чем - уже больше двух лет в подвал пятиэтажки сливается канализация.

«Течет напропалую, запах в подъезде стоит, дышать нечем. Мы периодически вызываем аварийную службу. Течь перестает, а через какое-то время опять начинается», - рассказала Людмила Анатольевна.

Дом был возведен в 1973 году, и, по словам старожилов, коммуникации в здании ни разу не менялись. Раньше подобных проблем не возникало, но несколько лет назад трубы окончательно сгнили и дали течь. Управляющая компания в курсе происходящего, но никаких сдвигов не наблюдается.

«Задыхаемся! Канализация течет, а ничего не предпринимают. Зимой парит, и запах стоит еще сильнее, чем летом», - пожаловалась Александра Алексеевна.

Очень часто, когда в доме возникает подобная проблема, в квартирах начинают появляться насекомые. На Мира, 41, ситуация немного другая.

«Клопов и тараканов нет, но периодически бывают мыши», - отметила Людмила Анатольевна.

За те два года, что канализация стекает в техническое помещение, запах буквально пропитал весь дом. Даже после замены труб неприятный аромат еще долго будет мешать жителям пятиэтажки.