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Из жизни

Заброшенные дома в центре Пензы пугают прохожих своим видом

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В самом центре города, на улице Революционной, стоит сразу несколько заброшенных частных домов. Когда-то они носили номера 22 и 24, теперь же доживают свои последние деньки, спрятавшись за потрепанным баннером с нарисованным красивым новым зданием.

«Это ненормально, что такое находится в центре города, неприятно. И, самое главное, у проходящих людей почему-то складывается ощущение, что здесь свалочка, за этот плакат можно аккуратно выкинуть чипсы, сигареты, зайти в туалет», - рассказала пензячка Валерия.

Часть забора отсутствует - видимо, кто-то выломал ограждение, чтобы на территорию можно было заходить беспрепятственно. Теперь в самом доме и на прилегающей к нему земле бомжи стали складировать все, что удалось раздобыть на свалке.

«Это страшно, там непонятный забор, кусты, и даже вечером я бы здесь не пошла. Я бы пошла, где фонари и хорошие дома», - пояснила девушка.

Заброшенные здания часто начинают притягивать школьников. Детям интересно полазить там. Забор отсутствует, а значит, вход всегда открыт. Безопасным такое развлечение не назовешь: помимо неприятных встреч, юные исследователи могут запросто провалиться - пол начинает проседать даже от небольшой нагрузки.

Пожары здесь случаются регулярно. Стены настолько ветхие, что даже от малейшего толчка строение рискует сложиться, как карточный домик.

Крыша частично разрушена, в некоторых местах кровля осталась, однако может упасть в любой момент.

Дома необходимо либо снести, либо оградить высоким забором, чтобы бомжи и школьники не могли проникнуть в заброшенные постройки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Полиграфическая архитектура по-пензенски. Весь гнилой центр Суворова, Калинина затянуть и где только телефоны берут?

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