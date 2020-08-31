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Из жизни

Пензенцы высказались о разрушенной лестнице на Красной улице

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Как давно обустроили лестницу, ведущую от улицы Кураева вверх по Красной, к исторической части Пензы, даже старожилы уже не вспомнят. За пролетевшее с тех пор время ей потребовался ремонт. Прохожие говорят, жалобы на нее поступали еще в 90-х годах прошлого века: плиты не везде уложены ровно. Но ходить можно было.

Примерно на стыке тысячелетий заменили перила: были синие с блестящими набалдашниками на столбах, теперь попроще. Но главное, что целые, на них можно опереться. А вот то, что под ногами, удручает.

«Разрушена, кто же ее будет делать... Если бы надо было, давно бы сделали, не первый же день здесь люди ходят и не первый день жалуются на это. Молодым ладно, а пожилым как?» - отметил мужчина.

Услышали журналисты «Службы 11» и мнение молодого, тому тоже прогулка вверх не понравилась. Не только из-за высоты.

«Очень тяжелая для подъема. И ходить тяжело, особенно зимой, поскользнуться легко», - пояснил он.

При этом человеческий поток на крутой лестнице оживленный. Пока снимали сюжет, по поломанным ступеням прошел не один десяток людей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Там поповская нога не ступает?Значит и так пойдёт.Главное смирение и послушание.

Имя: Гость
Комментарий:

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