Пензенцы высказались о разрушенной лестнице на Красной улице

31.08.2020 | 20:02

Как давно обустроили лестницу, ведущую от улицы Кураева вверх по Красной, к исторической части Пензы, даже старожилы уже не вспомнят. За пролетевшее с тех пор время ей потребовался ремонт. Прохожие говорят, жалобы на нее поступали еще в 90-х годах прошлого века: плиты не везде уложены ровно. Но ходить можно было.

Примерно на стыке тысячелетий заменили перила: были синие с блестящими набалдашниками на столбах, теперь попроще. Но главное, что целые, на них можно опереться. А вот то, что под ногами, удручает.

«Разрушена, кто же ее будет делать... Если бы надо было, давно бы сделали, не первый же день здесь люди ходят и не первый день жалуются на это. Молодым ладно, а пожилым как?» - отметил мужчина.

Услышали журналисты «Службы 11» и мнение молодого, тому тоже прогулка вверх не понравилась. Не только из-за высоты.

«Очень тяжелая для подъема. И ходить тяжело, особенно зимой, поскользнуться легко», - пояснил он.

При этом человеческий поток на крутой лестнице оживленный. Пока снимали сюжет, по поломанным ступеням прошел не один десяток людей.