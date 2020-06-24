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Из жизни

На проспекте Строителей колючей проволокой отпугивают молодежь

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Обнаружить упавшее дерево, о котором по телефону сообщила телезрительница, рядом с домом № 13 на проспекте Строителей журналистам «Службы 11» не удалось. Зато заметили они другое: забор за многоэтажкой разномастный и окружает ее не целиком, плюс на него кто-то намотал колючую проволоку. Прохожие могут задеть и пораниться. Особенно высок риск ночью.

Вдалеке увидели активистку, которая ухаживала за клумбами.

«Я под своими окнами немного убралась. Молодежь собирается, а так вроде все нормально», - рассказала жительница дома Валентина Ивановна.

Спросили про колючий забор.

«Чтобы ребятишки не собирались и не хулиганили - вот для чего», - пояснила женщина.

Для цветов было бы гораздо более безопаснее, если бы ограда появилась по всему периметру. Ведь пенсионерка старается, ухаживает за ними, они радуют глаз.

Указала активистка и на то, что съемочная группа искала изначально. Оказалось, что часть дерева в аллее сломалась и повисла прямо над тротуаром. Ветка может упасть.

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Гость||

Может она ещё пару медвежьих капканов там поставила?

Имя: Гость
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