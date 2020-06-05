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Из жизни

В доме на Заводской к комарам прибавились тараканы

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В начале апреля на Заводской, 15, обилие комаров просто поражало. После многочисленных жалоб управляющая компания начала принимать меры. Подвал тогда был затоплен, в сточной воде с неприятным запахом плавали личинки кровососов.

Сырости и вони хватает и теперь, но картина уже намного лучше. Летающих кровососов меньше, а мертвых набралась целая емкость. Борьба продолжается.

«Мы каждый день ходим, травим, дымим и набираем столько комаров. Представьте, мы на кухне готовим - и с ними, мы едим их. Я и тараканов собираю как доказательство. Они стали вылезать до 5-го этажа», - сообщила жительница дома Галина.

Если в подвале только повышена влажность, то в люке по-прежнему застаиваются стоки с характерным запахом.

«У нас постоянно затоплен колодец, постоянно вода. Как здесь не будет комаров, когда так? Должны как-то приходить и следить за этим? Это же не дело, так жить нельзя просто», - отметила жительница дома Людмила.

Колодец прикрыт деревяшками - кто-то украл крышку. Странно видеть, как коммунальщики оставили подвал без замка на длительный срок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Странно видеть, как коммунальщики оставили подвал без замка на длительный срок.
Жалуйтесь в прокуратуру на террористическую угрозу. Подвал закроют.

Гость||

Продам от комаров и тараканов средства

Имя: Гость
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