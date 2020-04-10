Жители дома на улице Заводской страдают от нашествия комаров

10.04.2020 | 19:24

Жильцы Заводской, 15, ежедневно выметают по целому контейнеру дохлых комаров. В каждой комнате - по несколько фумигаторов. Если выключить, насекомые искусают до смерти, уверены люди. Кровопийцы пребывают в прекрасных условиях: в подвале дома фактически постоянно плещутся канализационные воды.

«У нас столько комаров - невозможно! Мало того, что комары, - влажность! Я астматик, задыхаюсь, ужас что со мной творится, даже передать не могу. Никакие таблетки меня не берут. Это ужас!» - эмоционально пожаловалась горожанка.

«В колодце все стоит», - рассказал житель дома Владимир Николаевич.

«У нас и в комнатах пахнет. У продухов - посмотрите, сколько комаров! Я три дня не убиралась, слабонервным лучше не заходить», - отметила его соседка Ольга Михайловна.

Дом - бывшее общежитие завода имени Фрунзе. С развалом предприятия здание осталось без должного присмотра. Сети на баланс его не взяли. Управляющая организация всякий раз просит горводоканал очистить колодцы, но это кратковременная мера. Старожилы помнят, как раньше в подвале были душевые и спортивный зал. Теперь здесь плещутся сточные воды.

«Неправильная канализация. Здесь из двух общаг сделали, в одно место она идет», - сообщил пенсионер.

«С трех домов и еще прачечная наша бывшая, а там сейчас завод. Конечно, канализация, наверное, не справляется. Почему-то мы всегда крайние», - возмутилась пензячка.

Под комнатой Ольги Михайловны - продух. Затхлый омерзительный запах не исчезает, от вечной сырости чернеют стены.

«Я выхожу в пальто на улицу, сажусь в автобус и чувствую, как от меня пахнет. Я живу в общественном туалете», - выразила негодование жительница дома.

Женщина продемонстрировала «ковер» из комариных тел в своем жилье.

«Я специально не убирала три дня, чтобы показать. На столе и на полу. Можно так жить?» - выразила недоумение Ольга Михайловна.

В доме и окрестностях, помимо кровососов, есть и другие обитатели - неоднократно были замечены крысы, в последнее время обнаглевшие до неприличия. Похоже, считают себя основным населением бывшего общежития.