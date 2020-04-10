Сетевое издание|18+|Пятница|10 апр 2020|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  82.37  |  $  75.24

Из жизни

Жители дома на улице Заводской страдают от нашествия комаров

Печать

Жильцы Заводской, 15, ежедневно выметают по целому контейнеру дохлых комаров. В каждой комнате - по несколько фумигаторов. Если выключить, насекомые искусают до смерти, уверены люди. Кровопийцы пребывают в прекрасных условиях: в подвале дома фактически постоянно плещутся канализационные воды.

«У нас столько комаров - невозможно! Мало того, что комары, - влажность! Я астматик, задыхаюсь, ужас что со мной творится, даже передать не могу. Никакие таблетки меня не берут. Это ужас!» - эмоционально пожаловалась горожанка.

«В колодце все стоит», - рассказал житель дома Владимир Николаевич.

«У нас и в комнатах пахнет. У продухов - посмотрите, сколько комаров! Я три дня не убиралась, слабонервным лучше не заходить», - отметила его соседка Ольга Михайловна.

Дом - бывшее общежитие завода имени Фрунзе. С развалом предприятия здание осталось без должного присмотра. Сети на баланс его не взяли. Управляющая организация всякий раз просит горводоканал очистить колодцы, но это кратковременная мера. Старожилы помнят, как раньше в подвале были душевые и спортивный зал. Теперь здесь плещутся сточные воды.

«Неправильная канализация. Здесь из двух общаг сделали, в одно место она идет», - сообщил пенсионер.

«С трех домов и еще прачечная наша бывшая, а там сейчас завод. Конечно, канализация, наверное, не справляется. Почему-то мы всегда крайние», - возмутилась пензячка.

Под комнатой Ольги Михайловны - продух. Затхлый омерзительный запах не исчезает, от вечной сырости чернеют стены.

«Я выхожу в пальто на улицу, сажусь в автобус и чувствую, как от меня пахнет. Я живу в общественном туалете», - выразила негодование жительница дома.

Женщина продемонстрировала «ковер» из комариных тел в своем жилье.

«Я специально не убирала три дня, чтобы показать. На столе и на полу. Можно так жить?» - выразила недоумение Ольга Михайловна.

В доме и окрестностях, помимо кровососов, есть и другие обитатели - неоднократно были замечены крысы, в последнее время обнаглевшие до неприличия. Похоже, считают себя основным населением бывшего общежития.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Почти 30 лет не можете понять, что на вас плевать?

Гость||

Собираем комаров и сдаём на Сахалине там килушник стоит 183 ру-бля.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте