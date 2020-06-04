Пензенцы по-разному относятся к обработке подъездов спецрастворами

04.06.2020 | 20:00

В доме № 32 на Луначарского сильно пахнет хлоркой. Управляющая компания обрабатывает подъезды дезраствором, пытаясь хотя бы так снизить риск заражения людей коронавирусом.

Пензенцы относятся к этому по-разному. Кто-то терпеть не может запах хлорки, а кто-то очень сильно ругается, что на их площадки приходят в последнюю очередь. Обычно специалисты обрабатывают вход, крыльцо, первый и второй этажи.

Особое внимание чистоте и дезинфекции многоквартирных домов стали уделять в период вторжения вируса. Организацией уборки занимаются управляющие компании, активы ТСЖ, ЖСК. Решать, надо ли обрабатывать МКД, должны все жител, ведь деньги на препараты и оплату дополнительного труда приходится тратить из средств по статье «Содержание и ремонт».

В некоторых домах запаха хлорки не ощущали.

«Как раз крайний подъезд, не было обработки», - отметила пенсионерка.

«Я видел, обрабатывали раз или два, и все. И больше не видел», - рассказал мужчина.

Обслуживающей дом на Луначарского, 32, УК не удается проводить дезинфекцию часто: много домов в ведении. Впрочем, не в каждом приветствуют появление специалистов с распылителями раствора.