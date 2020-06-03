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Из жизни

На Экспериментальной детскую площадку затопило стоками

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В ночь, когда из колодца полилась зловонная жидкость, обитатели Экспериментальной, 1, занервничали. Назойливый запах распространился по всей округе, детская площадка начала заполняться сточной водой. Лишь к полудню людям удалось дозвониться, горводоканал очистил колодец.

Это не в первый раз, как сообщили жители. Заливает регулярно, в домах на Экспериментальной, на Терновского, 251, приходится наглухо закрывать окна - пахнет невыносимо.

«Практически каждый месяц, и в зиму, и летом забиваются колодцы, вода идет по детской площадке к дому на Экспериментальной, 1. Постоянно зловоние. И никто не обрабатывает территорию потом», - рассказала Галина Николаевна.

Этот факт больше всего пугает людей. Заполненный нечистотами детский уголок может стать очагом заразы. Жидкость впитается в землю, но лужицы в траве не высыхают долго - благоприятная среда для вредных бактерий.

«Дети выходят, к качелям уже не идут. Желательно, чтобы все было сухо и чисто», - отметила Галина Анатольевна.

Но еще ни разу за все время существования игровой зоны на данном участке никто не приходил обрабатывать ее. Дворник выбрасывает мусор из корзин крайне редко. Вряд ли о дезинфекции может идти речь.

Кому пришло в голову разместить детский уголок рядом с канализационным колодцем, уже не узнать. Экспериментальная, 1, построена в 60-х, тогда и ставили качели. Впрочем, в те годы нагрузка на сети была не такой интенсивной и трубы не требовали замены.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо бы мороз вдарил

Гость||

Маску одел и поплыл

Гость||

Достойное медицинское ослуживание,дотойные детские площадки...

Гость||

в гавне?

Гость||

На Пушанина 18 та же картина почти каждый месяц. Только не на детскую площадку, а под подъезд и сушилку для белья.

Гость||

Побольше новостей о помоях, больше не о чем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Дети выходят, к качелям уже не идут. Желательно, чтобы все было сухо и чисто», - отметила Галина Анатольевна.
А Галька не забыла что режим самоизоляции??? С какого ... дети выходят к качелям??? Где оштрафованные родители? А может и Галю оштрафовать надо?

Имя: Гость
Комментарий:

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