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Из жизни | Дорога на улице Глазунова пришла в негодность

25.03.2020|15:24
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Это нельзя назвать дорогой, говорят те, кто вынужден преодолевать полосу препятствий, чтобы сначала попасть на работу, а потом вернуться домой. Путь через кочки находится рядом с Глазунова, 1.

«Каждый день ездим - дороги разбиты. Хотим, чтобы их отремонтировали, потому что очень сложно по дороге ездить. Водитель всегда обращает внимание и на дорогу, и на пешеходов, и на знаки, светофоры, плюс еще приходится объезжать кочки. Очень ждем новых дорог», - рассказала горожанка.

И в первую очередь там, на Глазунова, где находится единственный путь сразу к нескольким домам. Чужие там не ездят, а местные уже устали ждать ремонта дороги, давно его не было. Зато перебирать автомобили приходится все чаще.

«Вот уже планируем машину делать. Мы живем тут рядом. Кажется, на этом участке всегда была дорога с ямами. Мне кажется, тут даже и не делали дорогу никогда», - отметила женщина.

Хорошо, что хотя бы асфальт на тротуаре остался в целости, его тоже укладывали лет 30 назад.

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