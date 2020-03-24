Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  87.44  |  $  81.16

Из жизни | На Ульяновской козырьки подъездов закидали окурками и бутылками

24.03.2020|15:19
Печать

Дворник не должен убирать мусор с козырьков подъездов, это не входит в его обязанности. Наверное, это следует делать тем, кто скидывает с высоты бутылки и окурки, размышляют жильцы Ульяновской, 2. Бытовым хулиганам надо внушать, что они неправы.

«Кто может кидать? Я не вижу, кто там, я и не выхожу», - отметила жительница дома Вера Васильевна.

Пенсионерка - старожил Ульяновской, 2. Она отмечает, что на навесы люди и в прежние времена сбрасывали всякий хлам. Видимо, это зависит от уровня сознательности.

«В подъездах стоят, возьмут бутылочку пива, выпьют, да и кидают», - рассказала женщина.

«Моя мама живет на первом этаже, а я хожу за ней ухаживаю, она больной человек. На проспекте Строителей, 72, подобное происходит. Но сейчас более-менее, у нас старший по дому есть, порядка побольше», - сообщила пензячка Любовь Дмитриевна.

То есть нельзя исключать силу воздействия председателя совета дома и активистов. Именно они могут повлиять на тех жильцов, что накидали столько окурков на навес. Не посторонние же это делают.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|24.03.2020 18:43|

Это вы ещё в ракете не видели.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте