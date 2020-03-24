24.03.2020 | 15:19

Дворник не должен убирать мусор с козырьков подъездов, это не входит в его обязанности. Наверное, это следует делать тем, кто скидывает с высоты бутылки и окурки, размышляют жильцы Ульяновской, 2. Бытовым хулиганам надо внушать, что они неправы.

«Кто может кидать? Я не вижу, кто там, я и не выхожу», - отметила жительница дома Вера Васильевна.

Пенсионерка - старожил Ульяновской, 2. Она отмечает, что на навесы люди и в прежние времена сбрасывали всякий хлам. Видимо, это зависит от уровня сознательности.

«В подъездах стоят, возьмут бутылочку пива, выпьют, да и кидают», - рассказала женщина.

«Моя мама живет на первом этаже, а я хожу за ней ухаживаю, она больной человек. На проспекте Строителей, 72, подобное происходит. Но сейчас более-менее, у нас старший по дому есть, порядка побольше», - сообщила пензячка Любовь Дмитриевна.

То есть нельзя исключать силу воздействия председателя совета дома и активистов. Именно они могут повлиять на тех жильцов, что накидали столько окурков на навес. Не посторонние же это делают.

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