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Из жизни | Пензенцев пугает переправа в районе Ново-Тамбовской

11.03.2020|16:35
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Подтопления в районе Ново-Тамбовской и Овражного проезда не ожидается, разве что его создадут искусственно. В сточной канаве снова плавают коробки, бутылки, а на берегу у моста рядом с домом № 2 в проезде - груды веток, обломков деревьев, строительного мусора. Воды немного, а были времена, когда она переливалась через переправу.

Старожил Вера Денисовна помнит, как затапливало дома и огороды.

«Я уже тут живу 50 лет, и в один год вся труба замерзла, а вода шла и шла. Мы ходили тогда в исполком - еще при советской власти. Они присылали машину с покрышками, зажигали и туда, в трубу, совали. Прочистили всю трубу и спасли нас», - пояснила женщина.

Половодья прошлых лет не могли не повлиять на состояние переправы. Вода подточила опоры. Пешеходов пугает отверстие между узкой плитой и проезжей частью.

«Нужно сделать капитально, чтобы без дырок, чтобы был капитальный мост, конечно», - отметил местный житель Геннадий.

В случае мощного половодья по такой переправе пройти будет невозможно.

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Гость|11.03.2020 18:57|

крестный ход там срочно нужен!

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