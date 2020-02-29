Не соответствует современной улице название Загородная. Много десятилетий назад она действительно находилась за городом, но он ширится, и теперь улица пролегает в центре огромного жилого массива. Машины снуют туда-обратно, переваливаясь с боку на бок.
«Дороги там невыносимые. Даже шоферы говорят, что подвески полетят скоро. Вода стояла, и было противно ходить», - пожаловалась горожанка Надежда Васильевна.
«Конечно, все страдает, все изнашивается. Центральную дорогу даже не ремонтируют - вся в ямах», - отметил местный житель Виталий Валентинович.
Разбиты и Загородная, и примыкающий к ней 1-й Литовский проезд: по обеим дорогам с улиц Кижеватова и Российской выезжают на Окружную. Уж ей асфальта достается много и часто, а вот двум предыдущим - редко и самая малость.
«На три сантиметра асфальт положат, а через две недели дорога опять разбита», - возмутился местный житель Алексей.
По Загородной и Литовскому проезду не только машины передвигаются. Пешеходы тоже активно ими пользуются, хотя изначально отдельная зона для них не предусматривалась и расширить дорогу не получится. А из-за снега она становится однополосной.
«Не свернуть никуда, был бы тротуарчик какой. Машина едет, прижимается к обочине, а мы прыгаем в снег», - сообщила горожанка.
Пока снег лежит, автомобилисты переводят дух: хоть ямы утрамбованы. Когда он сойдет, мучения начнутся снова.
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