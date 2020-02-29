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Из жизни | Дороги на улице Загородной и в Литовском проезде требуют ремонта

29.02.2020|18:19
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Не соответствует современной улице название Загородная. Много десятилетий назад она действительно находилась за городом, но он ширится, и теперь улица пролегает в центре огромного жилого массива. Машины снуют туда-обратно, переваливаясь с боку на бок.

«Дороги там невыносимые. Даже шоферы говорят, что подвески полетят скоро. Вода стояла, и было противно ходить», - пожаловалась горожанка Надежда Васильевна.

«Конечно, все страдает, все изнашивается. Центральную дорогу даже не ремонтируют - вся в ямах», - отметил местный житель Виталий Валентинович.

Разбиты и Загородная, и примыкающий к ней 1-й Литовский проезд: по обеим дорогам с улиц Кижеватова и Российской выезжают на Окружную. Уж ей асфальта достается много и часто, а вот двум предыдущим - редко и самая малость.

«На три сантиметра асфальт положат, а через две недели дорога опять разбита», - возмутился местный житель Алексей.

По Загородной и Литовскому проезду не только машины передвигаются. Пешеходы тоже активно ими пользуются, хотя изначально отдельная зона для них не предусматривалась и расширить дорогу не получится. А из-за снега она становится однополосной.

«Не свернуть никуда, был бы тротуарчик какой. Машина едет, прижимается к обочине, а мы прыгаем в снег», - сообщила горожанка.

Пока снег лежит, автомобилисты переводят дух: хоть ямы утрамбованы. Когда он сойдет, мучения начнутся снова.

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