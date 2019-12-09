09.12.2019 | 17:42

Жительницу дома № 17 на улице Воровского едва не накрыло кусками потолочной штукатурки. Будь она чуть помоложе и побыстрее, простой поход в магазин обернулся бы трагедией.

«Только дошла до этого места - и оно упало. Я посмотрела, крикнула - у нас там был мужчина. Я говорю: «Иди, бей». Мы стали опять доходить - и опять как рухнет, второй раз», - пожаловалась горожанка Людмила Михайловна.

ЧП должно было заставить управляющую компанию оперативно принять меры, но, видимо, раз никто не пострадал, то и действовать необязательно.

«Ничего не говорят: «Придем, посмотрим». А ничего нет», - рассказала женщина.

Если на лестнице нужно смотреть вверх, то при входе в подъезд - вниз.

«Вот что у нас здесь такое! Женщина, которая живет в первой квартире, чуть не сломала ногу, а она 80-летняя», - добавила Лидия Васильевна.

Людям приходится жить в таких условиях и ежедневно преодолевать опасную зону.