22.11.2019 | 15:35

Участок улицы Володарского не вошел в те шесть тысяч квадратных метров тротуара, которые покрывали плиткой. Когда пешеходную зону ремонтировали, он был занят иным объектом.

«Здесь киоск стоял, они его убрали и все. Если бы они клали, когда киоска не было уже, а то он стоял... Его сломали буквально недавно», - объяснила горожанка.

Объект случайно попал в кадр, когда шли съемки самого процесса укладки тротуарной плитки, долгожданной, потому что пешеходная часть в центре города прежде была вся в кочках и ямках.

«Запланировано у нас выполнить замену асфальта на плитку от улицы Бакунина до улицы Максима Горького по обеим сторонам. Для удобства пешеходов делаем по очереди, будет закончена одна сторона - перейдем и будем выполнять другую», - сообщил заместитель директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Валерий Яцко.

В 2017-м, когда укладывали плитку, демонтировать киоск возможности не было. Теперь удалили. Осталась песчаная проплешина на видном месте. Она сильно портит впечатление от почти нового, не испорченного за два года эксплуатации тротуара.