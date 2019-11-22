Участок улицы Володарского не вошел в те шесть тысяч квадратных метров тротуара, которые покрывали плиткой. Когда пешеходную зону ремонтировали, он был занят иным объектом.
«Здесь киоск стоял, они его убрали и все. Если бы они клали, когда киоска не было уже, а то он стоял... Его сломали буквально недавно», - объяснила горожанка.
Объект случайно попал в кадр, когда шли съемки самого процесса укладки тротуарной плитки, долгожданной, потому что пешеходная часть в центре города прежде была вся в кочках и ямках.
«Запланировано у нас выполнить замену асфальта на плитку от улицы Бакунина до улицы Максима Горького по обеим сторонам. Для удобства пешеходов делаем по очереди, будет закончена одна сторона - перейдем и будем выполнять другую», - сообщил заместитель директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Валерий Яцко.
В 2017-м, когда укладывали плитку, демонтировать киоск возможности не было. Теперь удалили. Осталась песчаная проплешина на видном месте. Она сильно портит впечатление от почти нового, не испорченного за два года эксплуатации тротуара.
Люди Вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановками заменил на кошмар