21.11.2019 | 15:37

«Ужас! Ходим тут, как после бомбежки. Особенно, когда дождик, вообще нельзя пройти, по колено прямо!» - возмутилась женщина.

Горожанка описала свои впечатления от тротуара на улице Суворова, 133, - и это после ночных заморозков, когда лужи сковал лед. А что бывает во время дождя...

«Прыгаем, обходим. Везде такое творится», - пояснила пензячка.

«Тротуар отвратительный длительное время. Вообще с тротуарами в Пензе всегда дела обстояли не очень хорошо», - заявил мужчина.

Возникает вопрос, в чем причина разрушения асфальта. Возможно, это результат работы коммунальщиков, которые нормально не восстановили твердое покрытие после раскопок, или чего-то еще.

«Это машины пробивают. Видимо, плохо укладывали», - предположила горожанка.

«Я думаю, на это должны были обратить внимание хозяева магазинов. Все-таки к ним приходят клиенты и пользуются этим тротуаром чаще, чем другие», - пояснил пензенец.

Только бизнес не обязан ремонтировать асфальт, хотя может пойти на такой шаг. Ходят по улице разные люди, не только клиенты торговых точек. Ежедневно тротуаром на Суворова пользуются тысячи людей - это же центр города.