14.11.2019 | 15:30

Антисанитарное состояние вокруг контейнерной площадки за домом № 11 на улице Одесской поражает прохожих. Местные жители уже почти привыкли к тому, что внутри ограды кое-как убираются, а вот территория снаружи загажена всяким хламом.

«Потому что, безобразники, вовремя не вывозят. Надо вовремя вывозить, а это уже с весны лежит. Как обрезали деревья, беспорядок такой, что ой-ой! А за домом - невозможно», - пожаловалась местная жительница Татьяна Васильевна.

Женщина говорит про раскиданные вдоль тротуара пакеты. Похоже, что кто-то не доносит их до контейнеров и бросает где попало. Но, по версии местной жительницы, причина иная.

«Ветер разносит. Дворник есть, у нас убирается, претензий нет, двор у нас чистый. Но здесь...» - отметила горожанка.

Очень грязно: пищевые отходы, строительный хлам, растительные остатки.