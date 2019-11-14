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Из жизни | На улице Одесской мусор разнесло вокруг контейнерной площадки

14.11.2019|15:30
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Антисанитарное состояние вокруг контейнерной площадки за домом № 11 на улице Одесской поражает прохожих. Местные жители уже почти привыкли к тому, что внутри ограды кое-как убираются, а вот территория снаружи загажена всяким хламом.

«Потому что, безобразники, вовремя не вывозят. Надо вовремя вывозить, а это уже с весны лежит. Как обрезали деревья, беспорядок такой, что ой-ой! А за домом - невозможно», - пожаловалась местная жительница Татьяна Васильевна.

Женщина говорит про раскиданные вдоль тротуара пакеты. Похоже, что кто-то не доносит их до контейнеров и бросает где попало. Но, по версии местной жительницы, причина иная.

«Ветер разносит. Дворник есть, у нас убирается, претензий нет, двор у нас чистый. Но здесь...» - отметила горожанка.

Очень грязно: пищевые отходы, строительный хлам, растительные остатки.

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Гость|14.11.2019 19:43|

На улице Одесской мусоров разнесло вокруг контейнерной площадки))))

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