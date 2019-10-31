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Из жизни | На улице Заводской долгое время лежит рухнувшее дерево

31.10.2019|14:48
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Исполин рухнул внезапно. Возможно, если бы люди раньше присмотрелись к старому дереву рядом с детской площадкой, то заметили бы признаки грядущего финала жизни великана. Но никто не обращал внимания.

«Это было ближе к вечеру. Я выходила на балкон, белье вешала. И зашумело! Ничего там не было и никого. Если бы были дети, то задело бы, но никого не коснулось. Только лежит вот давно оно, никому не надо», - рассказала местная жительница Татьяна Сергеевна.

Действительно, уже довольно долго мертвый ствол уродует и без того не слишком красивую территорию улицы Заводской.

«Летом упало, где-то в июне-июле, и лежит до сей поры. «Это территория не наша», - говорит управляющая компания», - сообщила местная жительница Валентина Андреевна.

Обслуживающая бывшие общежития на Заводской организация сможет потратить деньги жильцов на ликвидацию этого ствола лишь по заявлению населения и с его разрешения. Территория муниципальная, а не придомовая.

Теперь срок пребывания мертвого дерева на площадке будет зависеть от терпения обитателей и их нужд. Понадобятся места для парковки - мгновенно найдут решение.

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