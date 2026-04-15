В Колышлее в пользу укушенного собакой ребенка взыскали 20 000 руб.

Из жизни

В Колышлее в пользу укушенного собакой ребенка взыскали 20 000 руб.
В Колышлее местная жительница обратилась в прокуратуру после того, как ее 10-летнего сына укусила бездомная собака.

В ноябре 2025 года животное напало на мальчика у стадиона. Медики диагностировали у ребенка рану левой кисти и оказали всю необходимую помощь.

«Прокурор внес главе администрации Колышлейского района представление в связи с ненадлежащим исполнением органом местного самоуправления полномочий по организации мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию животных без владельцев», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган потребовал взыскать с районной администрации компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Суд удовлетворил иск. Законному представителю мальчика выплатят 20 000 рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения.

