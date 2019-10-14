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Глас народа | На заправке под Кузнецком горожанин угостил лисицу шоколадом

14.10.2019|09:43
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В объектив камеры пензенца Владислава попала очередная бесстрашная лисица. Ролик с животным, спокойно бегающим рядом с заправкой в Махалино, мужчина прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» в воскресенье, 13 октября.

«Когда отъехал покурить, подбежала. Вот и скормил две шоколадки», - рассказал горожанин.

На кадрах запечатлено, как лиса, лежа в траве, жует кусочек шоколада, которым ее угостил человек. Закончив, она подбегает за новой порцией лакомства, с которой и скрывается в ночи.

Вкусовые предпочтения рыжей разбойницы не удивляют. В августе пензячка поделилась с редакцией ИА «ПензаИнформ» видео, на котором пришедшая к ней на дачу в поселке Нефтяник лиса лакомится яблоками, подбирая их с земли.

Храбрые лисы, ничуть не смущающиеся присутствием людей, все чаще становятся героями видеороликов пензенцев. Так, 23 августа горожанин рассказал, что к нему на дачу приходит лисенок, получивший имя Петруха. «Меня опасается, но не боится», - отметил мужчина.

Видео vladislavkiaychshenko.

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Гость|14.10.2019 10:09|

Люди! Будьте осторожны с храбрыми лисицами! Если лиса подходит близко к человеку - это однозначный признак бешенства. Здоровая лиса обходит людей за 7 верст.

Гость|14.10.2019 10:17|

Сухов, Петруха с тобой?, нет больше Петрухи, на шапку пустил Абдулла, на Дальний Восток бежать собрался, там говорит по гектару дают,но холодно...вот.

Гость|14.10.2019 10:29|

Люди! Будьте осторожны с храбрыми лисицами! Если лиса подходит близко к человеку - это однозначный признак бешенства.)

Бешенство к бешенству не пристанет.

Гость|14.10.2019 10:35|

Чем отличается лиса от лисицы?

Гость|14.10.2019 10:44|

Ну лиса, это кума, а лисица –воровка на доверие.

Гость|14.10.2019 11:25|

Гость писал(a):

, там говорит по гектару дают,но холодно...вот.
На Дальнем востоке холодно?

Имя: Гость
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