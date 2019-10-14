14.10.2019 | 09:43

В объектив камеры пензенца Владислава попала очередная бесстрашная лисица. Ролик с животным, спокойно бегающим рядом с заправкой в Махалино, мужчина прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» в воскресенье, 13 октября.

«Когда отъехал покурить, подбежала. Вот и скормил две шоколадки», - рассказал горожанин.

На кадрах запечатлено, как лиса, лежа в траве, жует кусочек шоколада, которым ее угостил человек. Закончив, она подбегает за новой порцией лакомства, с которой и скрывается в ночи.

Вкусовые предпочтения рыжей разбойницы не удивляют. В августе пензячка поделилась с редакцией ИА «ПензаИнформ» видео, на котором пришедшая к ней на дачу в поселке Нефтяник лиса лакомится яблоками, подбирая их с земли.

Храбрые лисы, ничуть не смущающиеся присутствием людей, все чаще становятся героями видеороликов пензенцев. Так, 23 августа горожанин рассказал, что к нему на дачу приходит лисенок, получивший имя Петруха. «Меня опасается, но не боится», - отметил мужчина.

Видео vladislavkiaychshenko.