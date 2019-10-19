19.10.2019 | 13:08

На улицах Кузнецка дорожники начали обновлять разметку зебр. Однако они не учли, что в некоторых случаях результат их работы ставит перед горожанами нелегкую задачу.

Фото постепенно набирающих яркость пешеходных переходов, которые начинаются не от тротуаров, а от ограждений, появились в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 19 октября.

«Один вопрос: как?» - прокомментировал снимки автор, пожелавший остаться анонимом.

У некоторых пользователей работа дорожников вызвала шутки. «Город спортсменов. Недавно эстафета прошла. Далее - новый забег с препятствиями на приз губернатора», «Они художники, они так видят», «Есть выход - подземный переход копать», - написали они.

Большинство горожан возмущает ситуация, когда переход проезжей части становится непростым делом.

«В этом году - прямо полет фантазии в центре города от всех служб», «В который раз убеждаюсь, планировать - это не их конек», «Один ответ: как хочешь! Хочешь - галопом, хочешь - напролом», «Это ужасно», - прокомментировали они.