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Из жизни | В Кузнецке перед пешеходами поставили интересную задачу

19.10.2019|13:08
Печать

На улицах Кузнецка дорожники начали обновлять разметку зебр. Однако они не учли, что в некоторых случаях результат их работы ставит перед горожанами нелегкую задачу.

Фото постепенно набирающих яркость пешеходных переходов, которые начинаются не от тротуаров, а от ограждений, появились в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 19 октября.

«Один вопрос: как?» - прокомментировал снимки автор, пожелавший остаться анонимом.

У некоторых пользователей работа дорожников вызвала шутки. «Город спортсменов. Недавно эстафета прошла. Далее - новый забег с препятствиями на приз губернатора», «Они художники, они так видят», «Есть выход - подземный переход копать», - написали они.

Большинство горожан возмущает ситуация, когда переход проезжей части становится непростым делом.

«В этом году - прямо полет фантазии в центре города от всех служб», «В который раз убеждаюсь, планировать - это не их конек», «Один ответ: как хочешь! Хочешь - галопом, хочешь - напролом», «Это ужасно», - прокомментировали они.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|19.10.2019 13:48|

Для дикой мордвы самое то. Они все равно ходят как хотят.

Гость|19.10.2019 13:49|

penzainform.ru писал(a):

«Один вопрос: как?» - прокомментировал снимки автор, пожелавший остаться анонимом.
Просто вызвать ГИБДД , и пусть они составляют акт УДС ,о не соответствии разметки дорожным условиям ,чиновники вынуждены будут привести всё в порядок в соответствии с нормами.Подрядчика оштрафовать,чиновнику принявшего ЭТО выговор с занесением.

Гость|19.10.2019 14:01|

Это из разряда, чтобы было.

Имя: Гость
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