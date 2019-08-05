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Из жизни | Пензенцы не заметили исчезновения защитных экранов на пр-те Строителей

05.08.2019|14:42
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Отряд прохожих не заметил потери. Защитные экраны на проспекте Строителей в районе кольца стояли на пешеходном переходе почти шесть лет. Рабочие муниципальной организации их срезали - народ не обратил внимания.

«Не помню, хоть и живу здесь», - отметила пенсионерка.

«Не помню», - призналась девушка.

Если приглядеться, можно заметить оставшиеся крепления, но пешеходам нет нужды всматриваться в траву у дорожки.

«Здесь стояли? Да, помню», - подтвердила горожанка.

«Наверно, нужны, потому что брызги-то летят с дороги», - пояснила женщина.

Мэрия установила конструкции на нескольких оживленных переходах по просьбам жителей, которых автомобили окатывали грязью. Экраны, призванные защищать людей, сами оказались в категории пострадавших. В них врезались машины, камни из-под колес пробивали дырки, ветром срывало листы. Расклейщики объявлений уродовали.

В итоге покалеченные конструкции, о которых люди ранее заявляли, как о необходимых, убрали. Пешие этот факт проигнорировали. Значит, не так уж и нужны были защитные экраны.

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