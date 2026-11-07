Ограничение числа платных мест в вузах задумали продлить

Учеба

Ограничение числа платных мест в вузах задумали продлить
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В России госрегулирование числа платных мест в вузах хотят продлить до 1 марта 2033 года. Соответствующий проект постановления Минобрнауки РФ размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

Инициативу утвердили еще в 2025 году. Правительство России обнародовало перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, для которых в 2026/27 учебном году установят предельное количество платных мест.

В список вошли 28 программ бакалавриата, а также 12 - специалитета. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Срок действия новой методики истекает. Теперь регулирование платного приема решили продлить на 2027/28-2032/33 учебные годы.

Раньше вузы сами выбирали, сколько студентов будут учиться на платной основе и по каким специальностям. Теперь число и направление определяет государство. Цель решения - обеспечить рынок востребованными кадрами и решить проблему дефицита.

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