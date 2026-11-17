В ближайшие 2 года в ЕГЭ по физике и химии не планируют вводить практическую часть, рассказал во вторник, 17 ноября, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в этом году апробируются варианты вопросов, которые можно включить в практическую часть. Однако введение новшества требует много времени.

«Здесь основная задача - мониторинг готовности субъектов Российской Федерации провести по единым правилам, единым стандартам эту часть. Уже есть качественное оборудование. Нас пугает другое: насколько это оборудование одинаковое, как проводить этот экзамен, в какой период проводить экзамен. Очень много вопросов, на которые мы должны будем получить ответы», - отметил Музаев на встрече с родителями.

К работе над внедрением практической части хотят подключить не только школы в регионах, но и университеты. Все это займет несколько лет.

«(Чтобы. - Прим. ред.) успокоить выпускников этого и следующего года, скажу, что в ближайшие два года мы эту часть в основной период проведения ЕГЭ вводить не будем», - заявил чиновник.