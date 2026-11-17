Обязательный устный экзамен по истории для учеников 9-х классов впервые проведут весной 2028 года. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на традиционной ежегодной всероссийской встрече с родителями школьников. Мероприятие транслировалось во «ВКонтакте».

«Устный экзамен будет проходить в своей школе. Для этого в отдельные пункты проведения экзамена перемещаться, как при едином государственном экзамене, не надо будет», - пояснил Музаев.

Порядок испытания и демоверсии опубликуют до 1 сентября 2027 года.

«Предварительно ввиду сжатых сроков уже идут активно все подготовительные работы, рассматриваются различные модели. Весной 2027 года на апробацию массовую будет вынесена одна выбранная модель, которую подтвердят все эксперты», - сообщил Анзор Музаев.

Экспертами выступят учителя из различных субъектов РФ.