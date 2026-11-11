Итоговое сочинение: расширен круг тем, связанных с историей

В первую среду декабря (в 2026-м это 2-е число) 11-классники по традиции напишут итоговое сочинение, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации.

Изменений в структуре и критериях оценивания не будет. Единственное нововведение заключается в том, что закрытый банк пополнился формулировками с исторической проблематикой, в которых речь идет о событиях, процессах и персоналиях истории России.

В документах на сайте Федерального института педагогических измерений приводятся примеры таких тем:

- Какие уроки может преподать отечественная история?

- Какое достижение отечественной культуры XIX века представляется Вам наиболее значимым и почему?

- Как Вы думаете, почему в числе первых произведений отечественной письменной литературы были летописи?

- Какие события отечественной истории демонстрируют сплоченность общества?

- Историк В. О. Ключевский утверждал: «Чтобы быть сознательно и добросовестно действующим гражданином, каждый из нас должен быть хоть немного историком». Как Вы понимаете это утверждение?

«Формулировки тем нацеливают на осмысление разных понятий (гражданская позиция, патриотизм, Родина, народ и др.), рассуждение о ценности исторических знаний, связи времен, об этико-философских проблемах, отражении истории в культуре (литературе, живописи, скульптуре, музыке), а также на выражение собственной оценки исторических событий, деятелей, достижений культуры.

Новые формулировки тем соответствуют литературоцентричному и надпредметному характеру итогового сочинения, не требуют обновления системы оценивания итогового сочинения», - отмечается на сайте ФИПИ.

При этом разработчики утверждают, что темы, связанные с историей, изначально присутствуют в разных разделах. Например, до 2026 года в перечне были такие формулировки:

- Какого исторического деятеля Вы бы назвали подлинно выдающимся?

– Согласны ли Вы с утверждением М. В. Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»?

– Произведение искусства, хранящее память о великом подвиге.

– Событие отечественной истории, запечатленное в искусстве.