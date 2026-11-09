В 2027 году школу № 20 в Пензе ждет капитальный ремонт

В Пензе в 2027 году капитально отремонтируют школу № 20, расположенную на улице Экспериментальной, 6а (Гидрострой). Информация об этом появилась на портале госзакупок в понедельник, 9 ноября.

В образовательном учреждении приведут в порядок крышу, фасад, цоколь, отмостку и крыльца; заменят окна, двери, пожарную сигнализацию, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции; выполнят отделку помещений и ремонт полов.

За работы предполагается заплатить 51 517 769 рублей. Такова начальная (максимальная) стоимость. Итоговая сумма будет определена по результатам торгов.

Капитальный ремонт необходимо выполнить в срок с 1 апреля по 10 августа, уточняется в проекте контракта.

Ранее сообщалось, что в 2027 году аналогичные работы будут проводиться в школах сел Трескино Колышлейского района, Вирга - Нижнеломовского и Радищево - Кузнецкого.