Подведены первые итоги оценивания поведения школьников

В Пензенской области подвели итоги первого этапа апробации системы, предполагающей оценку поведения школьников. О результатах в Институте регионального развития рассказали во вторник, 3 ноября.

С 1 сентября 2026 года в эксперименте участвовали 10 образовательных учреждений:

- гимназия № 1 им. В. Г. Белинского;

- гимназия № 13;

- лицей № 14;

- школа № 38 им. Б. Ф. Зубкова;

- лицей № 52;

- школа № 66 им. В. А. Стукалова;

- школа № 78 им. В. А. Глазунова;

- школа № 79;

- школа № 80 им. В. К. Бочкарева;

- Губернский лицей.

«В первой четверти у 76,5% обучающихся отмечено образцовое поведение, у 23,3% - допустимое и лишь у 0,2% - недопустимое», - уточнили в ИРР.

Критерии следующие: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Для того чтобы поведение считалось образцовым, нужно набрать 24-30 баллов, допустимым - 10-23, недопустимым - 0-9.

«Тема оценки поведения сейчас находится в центре внимания школьного сообщества. Педагоги обсуждают ее на совещаниях и круглых столах, а также поднимают на родительских собраниях - так обеспечивается диалог между школой и семьями учащихся», - отметили в институте.