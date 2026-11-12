В пензенском лицее открыли военизированную полосу препятствий

В четверг, 12 ноября, в пензенском лицее № 14 торжественно открыли военизированную полосу препятствий.

«Мероприятие приурочили ко дню рождения генералиссимуса Александра Суворова, именем которого назван лицей», - сообщили в областном министерстве образования. Полководец родился 24 ноября.

Врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова, присутствовавшая на церемонии, заявила, что имя Александра Суворова будет носить и полоса препятствий.

«Этот человек точно знал, что такое Родина и как ее нужно любить. Надеемся, что и ученики воспитают в себе эти качества, а созданная полоса препятствий послужит подспорьем в физическом развитии и воспитании учащихся», - отметила Лариса Казакова.

На создание площадки было выделено 3 млн рублей.