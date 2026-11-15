К чему готовиться: утверждено содержание КИМ ЕГЭ в 2027 году

Документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2027 году, утверждены и опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), сообщили в Рособрнадзоре.

«В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Это значит, что выпускники могут спокойно готовиться по уже привычным материалам и демоверсиям», - подчеркнули в ведомстве.

По информатике структура КИМ осталась прежней, но упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

Нововведения коснулись экзамена по истории:

- в демоверсию добавлено приложение с указанием параграфов учебников, необходимых для выполнения каждого задания;

- общее количество заданий увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл, соответственно, вырос с 42 до 43;

- добавлено задание на работу с историческим источником для проверки знаний по всеобщей истории;

- уточнены формулировки ряда заданий, в том числе на понимание исторических понятий.

Проекты КИМов публиковались в конце августа. По итогам общественно-профессионального обсуждения они были доработаны. Так, предлагаемые изменения в экзамен по профильной математике не были утверждены.