В Сердобске ученики школы № 9 вернулись в свои классы

Капитальный ремонт школы № 9 в Сердобске завершился. Около 600 учеников уже занимаются в своих классах, сообщили в региональном правительстве в среду, 4 ноября.

В здании учебного заведения полностью обновлен фасад, заменены окна, сети водоснабжения, водоотведения и отопления, электропроводка, установлены пожарная и охранная сигнализация, система голосового оповещения.

Внутри отремонтированы малый спортзал, столовая, коридоры и учебные кабинеты. Классы оборудованы современной техникой, в том числе интерактивными панелями для проведения уроков.

На прилегающей территории оборудована площадка для уроков физкультуры, занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. Здесь же будут готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Капитальный ремонт начался в январе. Во время работ уроки для младшеклассников проводили в детсадах № 16 и 17. Кроме того, дети занимались в школе № 4 в первую смену, во вторую там же учились 5-11-е классы.