В Пензенской области стартовал муниципальный этап ВсОШ

В Пензенской области стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На него прошли 7 035 учеников, показавших высокие результаты на школьном этапе. В последнем приняли участие 33 166 человек.

9 ноября состоялась олимпиада по астрономии. 10-го школьники проходят испытания по экономике.

Далее график этапа следующий:

11 ноября - обществознание,

12 ноября - русский язык,

13 ноября - математика,

16 ноября - английский язык,

17 ноября - информатика,

18 ноября - биология,

19 ноября - география,

20 ноября - химия,

23 ноября - история,

24 ноября - труд (технология),

25 ноября - физическая культура,

26 ноября - литература,

27 ноября - физика,

30 ноября - экология,

3 декабря - право,

4 декабря - основы безопасности и защиты Родины,

7 декабря - испанский язык,

8 декабря - искусство (мировая художественная культура),

9 декабря - немецкий язык,

10 декабря - французский язык,

11 декабря - итальянский язык,

14 декабря - китайский язык.

После муниципального состоятся региональный и заключительный этапы ВсОШ. Победители и призеры последнего получают льготы при поступлении в вузы.