В Пензенской области стартовал муниципальный этап ВсОШ

В Пензенской области стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На него прошли 7 035 учеников, показавших высокие результаты на школьном этапе. В последнем приняли участие 33 166 человек.
9 ноября состоялась олимпиада по астрономии. 10-го школьники проходят испытания по экономике.
Далее график этапа следующий:
11 ноября - обществознание,
12 ноября - русский язык,
13 ноября - математика,
16 ноября - английский язык,
17 ноября - информатика,
18 ноября - биология,
19 ноября - география,
20 ноября - химия,
23 ноября - история,
24 ноября - труд (технология),
25 ноября - физическая культура,
26 ноября - литература,
27 ноября - физика,
30 ноября - экология,
3 декабря - право,
4 декабря - основы безопасности и защиты Родины,
7 декабря - испанский язык,
8 декабря - искусство (мировая художественная культура),
9 декабря - немецкий язык,
10 декабря - французский язык,
11 декабря - итальянский язык,
14 декабря - китайский язык.
После муниципального состоятся региональный и заключительный этапы ВсОШ. Победители и призеры последнего получают льготы при поступлении в вузы.