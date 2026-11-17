В Пензенской области выросло число детских коллективов, распущенных из-за распространения ОРВИ, гриппа или коронавируса.

По данным на 16 ноября, обнародованным региональным минобром, в 7 школах на карантин закрыты 19 классов, в 5 детсадах - 6 групп. Для сравнения: 13-го числа было закрыто 11 классов в 3 школах и 3 группы в 2 садах.

В связи с этим школы не посещают 7 645 учеников, отсутствуют 73 сотрудника; в детсады не ходят 4 089 малышей, отсутствуют 25 работников.

Полностью закрыта на карантин школа в селе Крутец Колышлейского района, уточнили в минобре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в период с 9 по 15 ноября в Пензенской области зарегистрировали 2 328 случаев ОРВИ, в том числе 143 случая гриппа. Доля детей среди зараженных составила 14,3%.