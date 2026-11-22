Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на 5-дневную учебную неделю. Об этом сообщило в воскресенье, 22 ноября, РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется 5-дневный недельный учебный режим», - цитирует издание.

Необходимость соблюдения такого графика в Роспотребнадзоре обосновали потребностью в увеличении объема времени для отдыха.

Документ предусматривает вероятность сохранения 6-дневки с проведением уроков по субботам. В тексте оговаривается, что решение школы принимают самостоятельно.

Ранее Минпросвещения направило в регионы рекомендации по датам каникул в 2026/27 учебном году. В частности, зимние продлятся с 31 декабря по 10 января, весенние - с 27 марта по 4 апреля.