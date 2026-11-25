В Пензенской области количество детей, отсутствующих в школах из-за карантина по ОРВИ, гриппу и коронавирусной инфекции, выросло до 11 247. Таковы данные на 24 ноября.

Чуть более недели назад, 16-го числа, школы не посещали 7 645 учеников.

По данным на 24 ноября, обнародованным региональным минобром, на карантин закрыли 95 классов в 41 школе, 7 групп в 5 детсадах.

К 16-му числу были распущены 19 классов в 7 школах и 6 групп в 5 садах.

Полностью закрыт на карантин детский сад «Сказка» в с. Анненково Кузнецкого района, уточнили в минобре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в период с 16 по 22 ноября официально зарегистрировали 2 563 случая ОРВИ. Подтверждено выделение вируса гриппа у 162 заболевших.