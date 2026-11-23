В Пензе в 2027 году капитально отремонтируют здание школы № 7 имени В. И. Лебедева на улице Гоголя, 31. За работы предполагается заплатить не более 57 601 401 рубля.

Необходимо привести в порядок фасад, цоколь и крыльца, заменить окна, отремонтировать кровлю, пожарную сигнализацию и пандус, обновить системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления.

Срок выполнения ремонта - с 1 апреля по 10 августа, уточняется на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что в 2027-м восстановление также ждет школу № 20 на улице Экспериментальной, 6а, в Терновке.

Аналогичные работы будут проводиться в школах сел Трескино Колышлейского района, Вирга - Нижнеломовского и Радищево - Кузнецкого.