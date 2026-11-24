На портале «Госуслуги» открылась запись на сдачу единого госэкзамена в 2027 году. Об этом сообщило Минцифры России в своем канале во вторник, 24 ноября.

С помощью сервиса «Подбор вуза» будущие абитуриенты могут выбрать специальность, по каталогу выбрать учебное заведение (работает фильтр по городам, Пенза в списке есть) и ознакомиться с перечнем предметов, необходимых для поступления.

Запись открыта до 1 февраля для выпускников этого года и прошлых лет, экстернов, студентов колледжей и учеников иностранных школ, которые получат среднее общее образование в 2027-м.

Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись. Если абитуриенту еще не исполнилось 18 лет, оформить обращение может один из родителей или законный представитель.

«Люди с ограничениями по здоровью и выпускники колледжей при подаче электронного заявления могут выбрать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или сочетать обе формы аттестации», - уточнили в Минцифры.

В Пензенской области электронная запись на ЕГЭ прежде не действовала и открыта впервые. Привычные бумажные заявления тоже принимаются, пояснили в региональном минобре.

Школьники могут подать их по месту учебы, экстерны - в организации по собственному выбору, выпускник прошлых лет и студенты колледжей - в региональный центр обработки информации ИРР (г. Пенза, ул. Попова, 40, 4-й этаж) и в органы местного самоуправления в сфере образования.