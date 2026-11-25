От прохождения вступительных испытаний в вузы будут освобождены только победители школьных олимпиад. Соответствующие поправки Госдума приняла в 2-м и 3-м чтениях в среду, 25 ноября.

Призеров приравняют к 100-балльникам по профильному предмету или к успешно сдавшим дополнительные экзамены по профильному, творческому или профессиональному направлению.

Для прочих абитуриентов оставили прежнее правило - зачисление по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний.

Новый порядок распространяется на олимпиады, проведенные в 10-11-х классах начиная с 2026/27 учебного года. Льготы будут сохраняться в следующие 4 года.

Для победителей и призеров олимпиад, состоявшихся до 2025/26 учебного года включительно, прежние правила действуют на протяжении также 4 лет.

При этом вузам предоставлено право самим определять перечень олимпиад и программы, по которым предоставляются преимущества.

Инициатором поправок стало Минобрнауки России. Проект соответствующего приказа появился в октябре. Приемная кампания 2027 года будет организована с учетом положений документа.

Вместе с тем ведомство решило пересмотреть стандарты, чтобы сократить число победителей и призеров. Немногим раньше вступил в силу обновленный регламент проведения школьных олимпиад, разработанный Минпросвещения.