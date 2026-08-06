Стали известны номера школ, где введут оценки за поведение

В минобре назвали номера пензенских школ, гимназий и лицеев, в которых с 1 сентября 2026 года ученикам будут выставлять оценки за поведение.
В перечне 10 учреждений:
- гимназия № 1 им. В. Г. Белинского;
- гимназия № 13;
- лицей № 14;
- школа № 38 им. Б. Ф. Зубкова;
- лицей № 52;
- школа № 66 им. В. А. Стукалова;
- школа № 78 им. В. А. Глазунова;
- школа № 79;
- школа № 80 им. В. К. Бочкарева;
- Губернский лицей.
Ранее министр образования Пензенской области Лариса Казакова пояснила, что «оценка проста и прозрачна, градация включает образцовое, допустимое и недопустимое поведение».
Критерии следующие: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.
Оценку станут выставлять только в дневник, и при аттестации ребенка она учитываться не будет. Планируется, что со следующего учебного года (2027/28) оценивание поведения сделают повсеместным.