Стали известны номера школ, где введут оценки за поведение

В минобре назвали номера пензенских школ, гимназий и лицеев, в которых с 1 сентября 2026 года ученикам будут выставлять оценки за поведение.

В перечне 10 учреждений:

- гимназия № 1 им. В. Г. Белинского;

- гимназия № 13;

- лицей № 14;

- школа № 38 им. Б. Ф. Зубкова;

- лицей № 52;

- школа № 66 им. В. А. Стукалова;

- школа № 78 им. В. А. Глазунова;

- школа № 79;

- школа № 80 им. В. К. Бочкарева;

- Губернский лицей.

Ранее министр образования Пензенской области Лариса Казакова пояснила, что «оценка проста и прозрачна, градация включает образцовое, допустимое и недопустимое поведение».

Критерии следующие: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Оценку станут выставлять только в дневник, и при аттестации ребенка она учитываться не будет. Планируется, что со следующего учебного года (2027/28) оценивание поведения сделают повсеместным.