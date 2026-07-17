70% выпускников повысили свои баллы при пересдаче ЕГЭ

Учеба

70% выпускников повысили свои баллы при пересдаче ЕГЭ
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В Пензенской области подвели итоги пересдачи ЕГЭ в рамках так называемых президентских дней. Повторные испытания проводились 8-9 июля.

Вторым шансом планировали воспользоваться в общей сложности 969 выпускников текущего года, однако в пункты сдачи явилось на 100 человек меньше.

Самым популярным предметом оказалась информатика, на втором месте - русский язык, на третьем - химия, затем английский язык, физика, литература.

В итоге 70% участников повысили свой балл, у 9,7% результат не изменился, у 20,3% показатель ухудшился, сообщили в региональном минобре.

После пересдачи первые баллы автоматически аннулируются.

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