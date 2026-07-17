ОБЗР в школах разделят на 2 обязательных курса

Минпросвещения России планирует с 1 сентября 2026 года разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два единых обязательных курса по 34 часа каждый - «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект соответствующего приказа подготовлен и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом предмет ОБЗР хотят сделать наиболее практико-ориентированным.

«Обучение построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны», - пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» станут изучать правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, дорожную безопасность, правила поведения при природных катаклизмах и посещении массовых мероприятий, вопросы безопасности в цифровой среде.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Будут изучаться принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и система гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации.

«Также будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи», - сообщили в Минпросвещения.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября для обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс.