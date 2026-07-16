В Пензе заканчивают ремонт школы № 56 и гимназии «САН»

В Пензе ремонт школы № 56 и гимназии «САН» на улице Рахманинова выполнен на 86% и 90,1% соответственно. Об этом сообщили в городской администрации в среду, 15 июля.

На ремонт школы № 56 из бюджетов разных уровней выделили более 145 млн рублей. На объекте трудятся 46 человек.

«Выполнены демонтажные работы, заменены оконные блоки, на завершающей стадии - ремонт фасада. Подрядчик занимается отмосткой, входными группами и вентиляцией», - перечислили в мэрии.

В ближайших планах - смонтировать видеонаблюдение, заасфальтировать прилегающую территорию, обновить беговую дорожку с резиновым покрытием.

На гимназию «САН» потратят 150 млн рублей, там сейчас работают 42 человека - заканчивают внутренние отделочные работы. Уже отремонтированы система отопления, отмостка, кровля, фасад, обновлены входные группы и оконные конструкции.

Рабочие заменят ограждение по периметру гимназии, асфальтовое покрытие и обустроят спортивные зоны.

Завершить ремонт планируется в начале августа.